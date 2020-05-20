الهاجري مجدداً البيعة لولي العهد: مسيرة إصلاحات أعادت بريق الدولة

قال إن المملكة شهدت خلال ثلاثة أعوام قفزات وإنجازات على كافة المستويات

رفع سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري التهاني بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولاية العهد.

وأكد "الهاجري" في تصريح صحفي اليوم أن ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد تشكل فرصة كبيرة لاستذكار المنجزات خلال هذه الفترة التي تولى فيها هذا القائد المنصب الوطني المهم.

وقال إنه خلال الثلاثة أعوام الماضية شهدت المملكة قفزات وإنجازات شاملة على المستويات كافة تستهدف صالح الوطن والمواطن بإستراتيجية عمل مستدام وفق رؤيته الوطنية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد لتصبح علامة فارقة في تاريخنا الوطني.

وأوضح الهاجري أن هذه المناسبة الغالية والعزيزة على نفوسنا نستذكر فيها تلك المعاني العظيمة لقائد الإصلاحات وصانع التغييرات لتحقيق المستقبل الواعد في مسيرة ازدهار الوطن والمواطن.

واختتم الهاجري بالقول: نجدد البيعة والولاء لسمو ولي العهد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن تتجاوز بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع أزمة كورونا.