أسعار النفط تتراجع لهذا السبب.. 71.79 دولار للبرميل

العقود الآجلة لخام غرب تكساس "يوليو" انخفضت 59 سنتاً

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.

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22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440 11:57 AM

العقود الآجلة لخام غرب تكساس "يوليو" انخفضت 59 سنتاً

أسعار النفط تتراجع لهذا السبب.. 71.79 دولار للبرميل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.

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