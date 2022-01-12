شرطة عسير تطيح بمقيمَيْن لإيوائهما 3 مخالفين في خميس مشيط

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة قبضت على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية؛ لإيوائهما (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها في شقتين بمحافظة خميس مشيط، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، ومَنْ آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل مَنْ يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.