"الحوثي" فَقَد أعصابه.. صاروخ باليستي أطلقه باتجاه الجوف فسقط على أتباعه

سقط في منطقة "آل عبدان" بمديرية المتون الخاضعة لسيطرة المليشيا

فشلت المليشيات الحوثية في استهداف المدنيين في محافظة الجوف اليمنية؛ إذ حاولت إطلاق صاروخ باليستي عليها فسقط على أتباع الحوثي.

ووفقًا لمصادر صحفية فإن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه محافظة الجوف سقط في منطقة "آل عبدان" بمديرية المتون الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وتواصل مليشيا الحوثي فشلها في استهداف المدنيين، وذلك بإرسالها صواريخ باليستية عليهم، جميعها باءت بالفشل.