"مدني مكة": طبقنا خطة طوارئ الأمطار وباشرنا عدة بلاغات

أكد عدم وقوع إصابات من المواطنين والمقيمين

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المقدم نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة طبقت خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ والأمطار، على إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الجمعة على معظم أرجاء العاصمة المقدسة.

وقال "الشريف": "جرى نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ، وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، حيث تمت مباشرة عدة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه".

وأضاف: "كذلك تمت مباشرة حدوث عدة التماسات كهربائية، تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص، ولم ينجم عن الحالة المطرية التي كانت من متوسطة إلى غزيرة أي إصابات في الأرواح ولله الحمد".

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها راجين السلامة للجميع.