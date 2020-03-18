تسجيل سادس وفاة بـ"كورونا" في الجزائر

ارتفاع الحالات المؤكدة إلى 72 مريضاً

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى ست حالات من محافظة البليدة التي تصنفها السلطات بأنها بؤرة للوباء.

كما سجلت الوزارة 12 حالة جديدة بفيروس "كورونا" في يوم واحد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 72.

وزارة الصحة الجزائرية فيروس كورونا الجديد

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 04:16 PM

ارتفاع الحالات المؤكدة إلى 72 مريضاً

تسجيل سادس وفاة بـ"كورونا" في الجزائر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى ست حالات من محافظة البليدة التي تصنفها السلطات بأنها بؤرة للوباء.

كما سجلت الوزارة 12 حالة جديدة بفيروس "كورونا" في يوم واحد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 72.

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