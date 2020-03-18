تسجيل سادس وفاة بـ"كورونا" في الجزائر

ارتفاع الحالات المؤكدة إلى 72 مريضاً

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى ست حالات من محافظة البليدة التي تصنفها السلطات بأنها بؤرة للوباء.

كما سجلت الوزارة 12 حالة جديدة بفيروس "كورونا" في يوم واحد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 72.