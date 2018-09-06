تجهيز ثلاث عيادات لخدمة منسوبي جامعة الملك خالد بتهامة

تقدم خدمات نوعية بمنظومة متكاملة من مختبرات وأشعة وصيدلية

اطلع المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري، على تجهيز الخدمات الطبية بفرع تهامة لـ3 عيادات سيتم افتتاحها قريباً؛ لتقدم خدماتها لكل منسوبي فرع الجامعة بتهامة من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، وتشتمل الخدمات على عيادات طبية ومختبرات وأشعة وصيدلية تشكل منظومة صحية متكاملة.

ورفع المشرف العام شُكره وتقديره لمدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، على دعمه المتواصل لفرع الجامعة وكلياته المختلفة؛ متمنياً أن تقدم الخدمات الطبية خدمة نوعية يستفيد منها كل منسوبي الجامعة في القريب العاجل.