عقب تصريحه بخصوص "إسرائيل".. السودان تعفي المتحدث باسم "الخارجية"

قالت: إنها أوجدت وضعاً ملتبساً يحتاج إلى توضيح.. لم نكلفه بالإدلاء بذلك

قررت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إعفاء المتحدث باسمها حيدر بدوي صادق من منصبه، وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى.

أعربت الوزارة، الثلاثاء، عن استغرابها لتصريحات "صادق" بشأن العلاقات مع "إسرائيل"، قائلة إن هذه التصريحات "أوجدت وضعاً ملتبساً يحتاج إلى توضيح".

وأضافت الخارجية السودانية أنه "لم يتم تكليف الناطق باسم الوزارة بالإدلاء بأي تصريحات حول السلام مع إسرائيل".

وأثار "صادق" الجدل عندما قال الثلاثاء إن بلاده تتطلع لإبرام معاهدة سلام مع "إسرائيل" تكون قائمة على مصلحة السودان، لكن من دون التضحية بالقيم والثوابت.

ووفق "سكاي نيوز"، يشار إلى أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو التقى عبدالفتاح البرهان رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، خلال رحلة إلى أوغندا في فبراير الماضي، حيث تعهدا بمواصلة العلاقات بين البلدين.

وفي الشهر ذاته، أعلن نتنياهو أن الطائرات التجارية "الإسرائيلية" بدأت تطير في أجواء السودان، مشيراً إلى أن الممر الجوي الجديد يعتبر نتيجة الاجتماع المهم الذي عقده مع "البرهان".

وذكرت الخرطوم في فبراير أنها أعطت الطائرات "الإسرائيلية" موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية، بعد يومين من الاجتماع.