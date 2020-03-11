متحدث "الصحة": لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ #فيروس_كورونا

قال: مستمرون برعاية مصابين القطيف والحالات الـ21 في الرياض والشرقية ومكة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم، أنه لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ#فيروس_كورونا، مبيناً أن لدى المملكة إجراءات صحية لمن أفصح عن إصابته بالفيروس.

وأضاف خلال الموؤتمر الصحفي اليومي: مستمرون برعاية المصابين بالفيروس في محافظة القطيف والحالات المصابة الـ21 في الرياض والشرقية ومكة وجدة.

وأوضح أن جهود مكافحة #فيروس_كورونا متواصلة.. ورصد الحالات في #المملكة محدود .