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لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية

الديوان الملكي : خادم الحرمين يزور مناطق شمال المملكة الأسبوع القادم

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

تقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اعتباراً من الأسبوع القادم – إن شاء الله – بزيارة إلى مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، كما سيقوم – حفظه الله – بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.