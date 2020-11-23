"حوباني" للمرتبة الـ11 بوزارة المالية

صدر قرار وزارة الموارد البشرية بترقية المحامي يحيى بن صالح حوباني للمرتبة الحادية عشرة بوزارة المالية على وظيفة كبير محامين.

وتفصيلاً ..عبر "الحوباني" عن سعادته بهذه الثقة الغالية راجيًا من الله العلي القدير أن تكون خير دافع لبذل مزيدٍ من الجد والعطاء لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.