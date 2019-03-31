"بلدية القريات" تغلق 3 مطاعم وتصادر خضروات ومواد غذائية غير صالحة

ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"

أغلقت بلدية القريات ثلاثة مطاعم بالمحافظة بسبب عدم تطبيقها الشروط الصحيّة التي وضعتها البلدية لممارسة نشاطها، ومنها وجود خضروات ومواد غذائية بتلك المطاعم غير صالحة للاستخدام .

جاء ذلك خلال قيام البلدية بأعمالها في الرقابة الصحية على المطاعم والمحلات التجارية والغذائية والتي تأتي ضمن حملة "غذاؤكم أمانة".

وأوضحت بلدية القريات على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الحملة نتج عنها إغلاق ثلاثة مطاعم لعدم تطبيق الشروط الصحية، مضيفة أنه تم تحرير (48) محضر غرامة ومصادرة (440) كجم من الخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة.