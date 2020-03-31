أستاذ أمراض القلب "النمر" يكشف عن أغرب رسالة تلقاها من مواطن

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، عن أغرب طلب جاءه منذ سنوات!!
وقال: "جاءتني عبر الواتس آب رسالة من مواطن يقول فيها: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك"، وتساءل الدكتور النمر: "هل يحق له ذلك؟ ما رأيكم؟".
جاء ذلك في تغريدة لأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عبر حسابه في "تويتر".
https://twitter.com/ALNEMERK/status/1244976768408313856?s=20
قال له: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك"
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، عن أغرب طلب جاءه منذ سنوات!!
وقال: "جاءتني عبر الواتس آب رسالة من مواطن يقول فيها: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك"، وتساءل الدكتور النمر: "هل يحق له ذلك؟ ما رأيكم؟".
جاء ذلك في تغريدة لأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عبر حسابه في "تويتر".
https://twitter.com/ALNEMERK/status/1244976768408313856?s=20