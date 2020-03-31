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قال له: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك"

أستاذ أمراض القلب "النمر" يكشف عن أغرب رسالة تلقاها من مواطن

كشف ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، عن أغرب طلب جاءه منذ سنوات!!

وقال: "جاءتني عبر الواتس آب رسالة من مواطن يقول فيها: "يا دكتور ممكن أعطيك حساب أمي تسوي لها بلوك"، وتساءل الدكتور النمر: "هل يحق له ذلك؟ ما رأيكم؟".

جاء ذلك في تغريدة لأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عبر حسابه في "تويتر".

https://twitter.com/ALNEMERK/status/1244976768408313856?s=20