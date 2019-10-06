"المسند" يتوقعه أسبوعاً ماطراً كاشفاً عن المناطق المتأثرة

قال: حالة متواضعة ومبكرة وهي الأولى في هذا الموسم

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بدء حالة مطرية تؤثر في أجزاءٍ من تبوك والجوف، وتستمر معظم أيام الأسبوع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم أن تبدأ حالة مطرية متواضعة ومبكرة، وهي الأولى في هذا الموسم، وقد تؤثر بسحبها وربما أمطارها القليلة، وعلى نطاق ضيق، في أجزاءٍ من منطقة #تبوك و#الجوف، وقد تستمر معظم أيام الأسبوع.

وأضاف: كما تستمر التوقعات المطرية على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد قالت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم: الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك في أجزاء من المنطقة الشرقية.