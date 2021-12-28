بعد عودة تفشي كورونا عالميًّا.. أبو ظبي تفرض إجراءات دخول جديدة

حالة المرور الأخضر للمُطَعّمين.. ونتيجة سلبية لمسحة الأنف لغيرهم

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبو ظبي، عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت تطبيق شرط حالة المرور الأخضر للمطعّمين، ونتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لغير المطعّمين.

وبحسب صحيفة "الخليج" الإمارتية؛ فإنه اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021؛ سيتم تطبيق شروط جديدة تعزيزًا للإجراءات الاحترازية وحفاظًا على الصحة العامة؛ وذلك بالإضافة إلى استخدام أجهزة المسح بتقنية نظام EDE المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد-19.

وبموجب هذا التحديث، يتوجب إبراز حالة "المرور الأخضر" على تطبيق الحصن بالنسبة للفئات التي حصلت على التطعيم، وإظهار نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR، لم يمض على استلامها أكثر من 96 ساعة، بالنسبة للفئات غير المطعمة.

من جهة أخرى، واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس "كورونا" عالميًّا.

وشهدت بريطانيا، إعلان "الصحة" تسجيل 98 ألفًا و515 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، كما سجلت 143 حالة وفاة. وبلغ بذلك إجمالي الإصابات 12 مليون و209 آلاف و991 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات 148 ألفًا و3 حالات وفاة.

وفي اليونان سجلت السلطات الصحية 9284 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و84 ألفًا و153 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 20 ألفًا و496 حالة عقب تسجيل 66 حالة على مدار أمس.

وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6334 إصابة جديدة و16 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و279 ألفًا و785 إصابة؛ بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 18 ألفًا و890 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في إيطاليا عن تسجيل 142 حالة وفاة، و30 ألفًا و810 إصابات بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هنالك 136 ألفًا و753 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و678 ألفًا و112 إصابة.

أما في قبرص فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1925 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى أكثر من 147 ألف حالة؛ فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 628 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 6735 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 722 ألفًا و464 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 5890 حالة عقب تسجيل 47 على مدار الأسبوع الماضي.

أما في أذربيجان، فقد سجلت السلطات الصحية 306 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 614 ألفًا و936 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8308 حالات عقب تسجيل 11 حالة وفاة على مدار أمس.

وشهدت بولندا، إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 5029 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و54 ألفًا و865 حالة، والوفيات إلى 94 ألفًا و365 حالة.