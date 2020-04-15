سعر "خام برنت" للعقود الآجلة يرتفع لـ29.84 دولارًا أمريكيًّا

برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي ارتفع اليوم بمقدار 38 سنتًا

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم الأربعاء، بمقدار 24 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.8% ليبلغ 29.84 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 38 سنتًا أو ما يعادل نسبة 1.9% إلى 20.49 دولارًا أمريكيًّا.