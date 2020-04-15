سعر "خام برنت" للعقود الآجلة يرتفع لـ29.84 دولارًا أمريكيًّا

برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي ارتفع اليوم بمقدار 38 سنتًا

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم الأربعاء، بمقدار 24 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.8% ليبلغ 29.84 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 38 سنتًا أو ما يعادل نسبة 1.9% إلى 20.49 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 11:04 AM

برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي ارتفع اليوم بمقدار 38 سنتًا

سعر "خام برنت" للعقود الآجلة يرتفع لـ29.84 دولارًا أمريكيًّا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم الأربعاء، بمقدار 24 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.8% ليبلغ 29.84 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 38 سنتًا أو ما يعادل نسبة 1.9% إلى 20.49 دولارًا أمريكيًّا.

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