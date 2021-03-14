بتوجيه من "السديس".. فريق عمل يزور المفتي في منزله بالرياض

جهود علمية وخدمات تقدم لضيوف الرحمن أطلع عليها "آل الشيخ"

بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ زار فريق عمل وكالة الشؤون العلمية والفكرية بالرئاسة، مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ في منزله بالرياض.

ونقل وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني؛ تحية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وسلامه ودعاءه له بالصحة والعافية، وأن يجزيه الله خير الجزاء على ما يقوم به من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.

واطلع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ على الجهود العلمية والفكرية وما يقدم للمعتمرين والمصلين من خدمات نوعية ومتطورة وانسيابية كبيرة خلال مرحلة العمرة والزيارة، وتكامل أدوار الجهات المشاركة مع الرئاسة، والتعاون الكبير في ظل دعم ولاة الأمر -حفظهم الله- للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأثنى المفتي على ما يقدم في الحرمين الشريفين من جهود علمية وعملية، وأنهما واجهة للدعوة، وأن الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس؛ له جهود مشكورة في جوانب التطوير والتحسين في الخدمة بما يحقّق تطلعات ولاة الأمر في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، ودعا سماحته للجميع بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ ولاة أمرنا -أيدهم الله- وبلادنا من كل سوء ومكروه.

رافق الدكتور ناصر الزهراني؛ خلال لقائه المفتي، كل من مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام علي بن حامد النافعي؛ ومساعد المدير العام للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام هادي بن حامد المقاطي.