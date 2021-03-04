الإمارات تسجل 2742 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 387,278

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2742 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، وشفاء 1691 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 402.205 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1286 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 387.278 حالة .