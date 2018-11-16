محمد بن فهد يهنئ "شمائل" بمناسبة فوزها بجائزة "مهندس أديبك"

تخرجت في الجامعة عام 2013م قبل أن تبدأ دراسة الماجستير

هنّأ رئيس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، المهندسة الشابة شمائل عبداللطيف الشهيل، خريجة الجامعة في العام 2013م؛ بمناسبة فوزها بجائزة "مهندس أديبك الشاب" لهذا العام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير "محمد" مع المهندسة "شمائل"؛ حيث بارك لها هذا الإنجاز، ودعاها إلى المحافظة على النجاحات التي حققتها، وتعزيزها بإنجازات وجوائز أخرى، تثبت المستوى الذي وصلت إليه المهندسات السعوديات في سوق العمل.

من جانبها، شكرت المهندسة "شمائل" الأمير "محمد" على اتصاله وتهنئته لها.

وقالت: شرف كبير أن أتلقى التهنئة من سموه ومباركته الشخصية لي، وهذا إن دل على شيء؛ فإنما يدل على اهتمام سموه بشباب وشابات المملكة؛ وخاصة خريجي جامعة الأمير محمد بن فهد.

وأضافت: الفوز بمثل هذه الجائزة، يُعد تكريماً كبيراً لي؛ خصوصاً أن جوائز "أديبك" باتت من أهم وأرفع الجوائز التي تُمنح في قطاع النفط والغاز الإقليمي والعالمي، والتأهل للمرحلة النهائية فيها يُعد نجاحاً كبيراً.

من جهته، قال مدير جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: اهتمام الجامعة اللامحدود بطلابها طيلة سنوات الدراسة، يهدف إلى ضمان مستقبل باهر لهم في سوق العمل.

وأضاف: حصول المهندسة "شمائل الشهيل" على جائزة "أديب الشاب"؛ دليل قوي على هذا الاهتمام.

وأردف: اهتمام الجامعة بالخريجين مستمر، ويتجسد من خلال الاتصال الذي أجراه الأمير محمد بن فهد بالمهندسة شمائل الشهيل، ليهنئها بنفسه على الجائزة؛ فهو والد لجميع الطلبة والخريجين، وهو حريص على أن يكون بجانبهم في جميع المناسبات.

يُذكر أن المهندسة شمائل الشهيل تخرجت في جامعة الأمير محمد بن فهد، وحصلت على درجة البكالوريوس في تخصص "هندسة الحاسب الآلي" في عام 2013م، بمرتبة الشرف الأولى، وتميزت في دراستها من خلال تأسيسها وترأسها عدة نوادٍ طلابية تهتم بتطوير مهندسات الحاسب والبرمجة، ومن ثم التحقت بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لدراسة الماجستير في الهندسة الكهربائية؛ الأمر الذي أهّلها للعمل في شركة أرامكو السعودية".

وتعد جوائز "أديبك"، التي تم الإعلان عنها مؤخراً في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبو ظبي في ختام اليوم الأول من معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك"، إحدى أبرز الفعاليات التي بات يشتهر بها الحدث البارز بقطاع النفط والغاز في العالم، والذي يقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.