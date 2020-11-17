موسوعة آثار جازان.. حصر أكثر من 400 موقع أثري

"القحطاني" تسلّم تقريرها واطلع على ما تم إنجازه علمياً وميدانياً

تسلم رئيس جامعة جازان، المشرف العام على موسوعة آثار المنطقة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التقرير الخاص بأعمال موسوعة أثار منطقة جازان، واطلع على نسبة ما تم إنجازه علمياً وميدانياً.

جاء ذلك خلال استقبال "القحطاني" بمكتبه صباح اليوم، الفريق العلمي لموسوعة آثار منطقة جازان، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المشرف التنفيذي على الموسوعة الدكتور جابر بن علي مسلماني، ورئيس الفريق العلمي للموسوعة الدكتور علي بن محمد عواجي.

وأكد الدكتور "القحطاني" أهمية المضي قدماً وفق الخطط الزمنية المعدة لإنجاز الموسوعة في الوقت المحدد، مضيفاً أن موسوعة آثار منطقة جازان هي منجز لكل الوطن، وأن الجامعة بكوادرها وباحثيها عملت على تحقيق الرؤى والتطلعات لقيادتنا الرشيدة الحريصة على العناية بقطاع الآثار الذي أكدت رؤية المملكة 2030 أهمية العمل على اكتشافه وإحيائه وتسجيله وطنيا وعالميا، بصفته شاهدا على الإرث العريق لوطننا على خارطة الحضارة الإنسانية.

ونوّه باهتمام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبدعم نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بأعمال الموسوعة.

وقدَّم –بعد ذلك- رئيس الفريق العلمي الدكتور علي محمد عريشي عرضاً لإنجاز الموسوعة خلال الفترة السابقة، مبيناً أنه تم الانتهاء من حصر ما يزيد على ٤٠٠ موقع أثري في عموم منطقة جازان.