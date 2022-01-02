تكريم "لازوردي" للمجوهرات في فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحوكمة

عن أدائها في مؤشر حوكمة الشركات للعام المالي 2020

حصلت شركة "لازوردي" للمجوهرات العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع المجوهرات في المملكة والشرق الأوسط على تكريم في مؤشر حوكمة الشركات (CGI)، بعد تصنيفها في مؤشر الحوكمة للعام المالي 2020 من بين شركات القطاع غير المالي المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول"، حيث تم تكريم الشركة خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحوكمة الذي نظمته جامعة الفيصل، تحت شعار "الحوكمة الفعالة للشركات واستقلالية لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة"، في مقر الجامعة بالرياض.

تعليقًا على هذا الإنجاز، قال سليم شدياق الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي: "نعتز بحصولنا على هذا التكريم، وهو يأتي تتويجًا لجهودنا المبذولة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وامتثالنا لمبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية".

وأضاف: نؤمن في شركة "لازوردي " بأهمية حوكمة الشركات، فهي تضمن تحقيق العدالة والشفافية بين المساهمين وتعمل على حفظ حقوقهم، وتوفر مراجعة محكمة للأداء المالي للشركة، كما تضمن وجود توزيع للأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية محكمة تُمكن من المحاسبة والمساءلة، مما يبعث على الاطمئنان في نفوس المساهمين ويشجعهم على زيادة استثماراتهم واتخاذ قرارات مهمة في هذا الجانب، لأجل ذلك نحرص دائمًا على تطبيق مبادئ حوكمة قوية في شركتنا لضمان حقوق كل المساهمين، مما يتيح الفرصة أمامنا لتنمية أعمالنا وتعزيز استثماراتنا.

وأكد "شدياق" أن شركة "لازوردي" ستواصل مسيرتها في تطبيق أعلى معايير وممارسات الحوكمة الرشيدة وتعزيز آلياتها في كافة عملياتها على مستوى المملكة والشرق الأوسط.

ويهدف مؤشر حوكمة الشركات (CGI)، إلى مراقبة وتعزيز ممارسات الحوكمة الجيدة بين الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في المملكة، حيث تصنف الشركات المتداولة علنًا في سوق الأسهم السعودي من حيث تطبيقها لمبادئ الحوكمة الرشيدة محليًا ودوليًا، من أجل اتخاذ قرارات أفضل، وإدارة المخاطر، والاستجابة في الوقت المناسب لمعلومات السوق والأزمات، والأداء العالي.

الجدير ذكره أن شركة "لازوردي" للمجوهرات هي شركة مساهمة سعودية، مدرجة في سوق الأسهم السعودي منذ عام 2016، وهي تنشط في إنتاج وتصنيع وتشكيل وصياغة المشغولات الذهبية والمجوهرات والأحجار الكريمة وأطقم الذهب المشغولة بالأحجار الكريمة والسبائك الذهبية، وتوزيعها للبائعين أو بيعها عبر شبكة أفرعها المنتشرة داخل المملكة وخارجها.