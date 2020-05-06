شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص خالفوا قرار منع التجول بمركبتهم

المتحدث: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص خالفوا قرار منع التجول بمركبتهم، وضبط بحوزتهم (643) حبة مخدرة و(5) قطع من مادة الحشيش، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتفصيلًا: صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضلٍ من الله -، من القبض على ثلاثة أشخاص خالفوا قرار منع التجول بمركبتهم، ومحاولتهم الهرب أثناء استيقافهم، وهم (ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الرابع من العمر)، وضبط بحوزتهم (643) حبة مخدرة و(5) قطع من مادة الحشيش، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.