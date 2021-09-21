"الصحة": تسجيل 69 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546681 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535650 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8672 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2359 والحالات الحرجة 317 حالة.