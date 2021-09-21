"الصحة": تسجيل 69 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546681 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535650 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8672 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2359 والحالات الحرجة 317 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546681 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535650 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8672 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2359 والحالات الحرجة 317 حالة.