فيصل بن فرحان يبحث مع رئيس وزراء أوزباكستان العلاقات الثنائية بين البلدين

ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزباكستان ساردور أومور زاكوف، والنائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزباكستان فرحات أرضيئيف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزباكستان هشام السويلم.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442 08:14 PM

ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

فيصل بن فرحان يبحث مع رئيس وزراء أوزباكستان العلاقات الثنائية بين البلدين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزباكستان ساردور أومور زاكوف، والنائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزباكستان فرحات أرضيئيف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزباكستان هشام السويلم.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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