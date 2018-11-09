هيئة الرياضة: تأجيل نهائـي كأس الملك سلمان للتنس بين نـادال و دجوكوفيتش

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تأجيل إقامة نهائـي كأس الملك سلمان للتنس بين نجمي اللعبة رافاييل نـادال ونوفاك دجوكوفيتش، الـذي كان مقـرراً أن يقـام فـي مدينـة جدة 22 ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بسبب الإصابة التي لحقت بنجـم التنس رافاييل نادال مؤخراً، وأجرى على إثرها عملية جراحية تحتاج إلى فترة زمنية من التأهيل، تتعارض مع الزمن المحـدد لإقامة هذا النهائي الكبير.

وستعلن الهيئة العامة للرياضة في وقت لاحق الموعد الجديـد لهـذا النهائي.