بذكريات 8/2.. برشلونة وبايرن في افتتاح مباريات دوري الأبطال الليلة

مباراة سهلة لليونايتد ومتوسطة لبنفيكا ونزهة لإشبيلية وتشيلسي

تُفتتح اليوم الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021/ 2022، بإقامة مباريات الجولة الأولى.. وستكون مواجهة برشلونة وضيفه بايرن ميونخ من أبرزها بعد نتيجة آخر مباراة بين الفريقين التي فاز فيها الفريق الألماني بـ8 أهداف مقابل هدفين.

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:

المجموعة الخامسة

برشلونة الإسباني # بايرن ميونخ الألماني- الساعة 22:00

دينامو كييف الأوكراني # بنفيكا البرتغالي- الساعة 22:00

المجموعة السادسة

يونغ بويز السويسري # مانشستر يونايتد الإنجليزي- الساعة 19:45

فياريال الإسباني # أتلانتا الإيطالي- الساعة 22:00

المجموعة السابعة

إشبيلية الإسباني #ريد بول سالزبورغ النمساوي- الساعة 19:45

ليل الفرنسي # فولفسبورغ الألماني- الساعة 22:00

المجموعة الثامنة

تشيلسي الإنجليزي # زينيت بطرسبرغ الروسي- الساعة 22:00

مالمو السويدي # يوفنتوس الإيطالي- الساعة 22:00

وبحسب "روسيا اليوم" تكتمل غدًا الأربعاء منافسات الجولة الأولى، بإجراء مباريات المجموعات من الأولى إلى الرابعة.