هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنظم ورشة عمل لمنسوبيها

تحت عنوان "تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية"

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ ورشة عمل لمنسوبيه، تحت عنوان "آلية تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية"، قدّمها مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة الشيخ علي الشهري.

وتستهدف الندوة قيادات الفرع الإدارية والميدانية؛ لرفع مستوى الأداء؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتناولت شرح الأجزاء المتعلّقة بالأهداف والجدارات وكيفية تطبيقها على الموظفين حسب طبيعة كل جدارة، مع توضيح لائحة الأداء الجديدة التي صدرت الموافقة السامية الكريمة على تطبيقها على جميع موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه المناشط امتدادًا لجهود الرئاسة العامة في تطوير العمل الإداري والميداني، وترجمة لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

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05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 05:41 PM

تحت عنوان "تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية"

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنظم ورشة عمل لمنسوبيها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ ورشة عمل لمنسوبيه، تحت عنوان "آلية تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية"، قدّمها مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة الشيخ علي الشهري.

وتستهدف الندوة قيادات الفرع الإدارية والميدانية؛ لرفع مستوى الأداء؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتناولت شرح الأجزاء المتعلّقة بالأهداف والجدارات وكيفية تطبيقها على الموظفين حسب طبيعة كل جدارة، مع توضيح لائحة الأداء الجديدة التي صدرت الموافقة السامية الكريمة على تطبيقها على جميع موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه المناشط امتدادًا لجهود الرئاسة العامة في تطوير العمل الإداري والميداني، وترجمة لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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