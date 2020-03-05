الاتحاد يلغي معسكر الإمارات ويتوجه إلى أبها.. بعد انتشار فيروس كورونا

أصدرت إدارة نادي الاتحاد قرارًا بإلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول خلال فترة التوقف، حيث كان من المقرر أن تكون الإمارات هي الوجهة للمعسكر، ولكن مع انتشار فيروس كورونا، قررت الإدارة بالاتفاق مع المدير الفني للفريق "كاريلي" إلغاء المعسكر وتفكر جدياً بتعويض المعسكر الخارجي بمعسكر داخلي في أبها.

الاتحاد فيروس كورونا الجديد

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05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 04:11 PM

الاتحاد يلغي معسكر الإمارات ويتوجه إلى أبها.. بعد انتشار فيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت إدارة نادي الاتحاد قرارًا بإلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول خلال فترة التوقف، حيث كان من المقرر أن تكون الإمارات هي الوجهة للمعسكر، ولكن مع انتشار فيروس كورونا، قررت الإدارة بالاتفاق مع المدير الفني للفريق "كاريلي" إلغاء المعسكر وتفكر جدياً بتعويض المعسكر الخارجي بمعسكر داخلي في أبها.

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الاتحاد فيروس كورونا الجديد

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