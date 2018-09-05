"الشهري" يُكَرّم "الأحمري" بعد تحقيقه لقب أصغر غواص في العالم العربي

ابن الأكاديميات الرياضية العسكرية بتبوك يدخل موسوعة المنجزين العرب

أثنى قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، على الطفل بتال بن عبدالرحمن الأحمري، الذي حاز لقب أصغر غواص في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال استقبال "الشهري" للطفل "الأحمري" بمكتبه، بقيادة المنطقة الشمالية الغربية، عقب دخوله موسوعة المنجزين العرب كأصغر غواص في العالم العربي، وتكريمه مؤخراً بمدينة شرم الشيخ بدولة مصر الشقيقة.

واعتبر اللواء "الشهري" ما حققه البطل "الأحمري" إنجازاً للوطن عامة وللمنطقة بشكل خاص؛ حيث يُعتبر البطل الأحمري ابن الأكاديميات الرياضية العسكرية بتبوك؛ حيث الْتحق بها منذ نعومة أظافره، وكرّم الطفل معنوياً ومادياً؛ متمنياً له التوفيق.

حضر التكريم كل من مدير الشؤون الرياضية المقدم الركن سعد بن عاتق الأكلبي، والخبير الدولي للتايكوندو الدكتور بهاء حماد.