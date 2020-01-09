بالصور.. ريال مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية ويعبر لنهائي السوبر

تأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني وذلك بعد تغلبه على فريق فالنسيا بنتيجة 3-1 في نصف النهائي الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، التي تستضيف الحدث للمرة الأولى.

وتقدم الريال بهدف في الدقيقة 15 عن طريق توني كروس الذي لعب ركلة ركنية مخادعة للحارس استقرت في الشباك.

وأضاف ايسكو الهدف الثاني عند الدقيقة 39 بعد كرة عرضية استقبلها بصدره وسددها أرضية زاحفة في الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل لوكا مودريتش الهدف الثالث للريال في الدقيقة 65 بعد كرة مرتدة واجه الحارس لعبها في أقصى الزاوية اليمنى.

ونجح باريخو في تسجيل هدف شرفي لفالنسيا في الدقيقة 90 عن طريق ركلة جزاء.

