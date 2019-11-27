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قال إن الشعبَيْن الشقيقَيْن يمضيان معًا بثقة لمزيد من التعاون بمختلف القضايا

"هزاع بن زايد": زيارة ولي العهد السعودي تجسِّد أجمل الأواصر بين البلدَيْن

قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى دولة الإمارات مناسبة غالية، تتجسد خلالها أجمل الأواصر بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يمضيان معًا بثقة نحو مزيد من التعاون والتعاضد في مختلف القضايا.