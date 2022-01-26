"القاضي": المدن التاريخية جاذبة للسائح وتمتاز بإرثها الثقافي

أكد أن المملكة تُعتبر من أهم الأماكن جذبًا للزوار

‬ قال عضو جمعية الإعلام السياحي عاطف القاضي: إن المناطق التاريخية بالمملكة "جدة والأحساء وعسير والباحة وحائل والقصيم والطائف وينبع وأملج والوجه والجوف والعلا"، وبقية المحافظات، تُعتبر من أهم الأماكن جذبًا للسائحين والزوار، والتي تتمثل في الأحياء القديمة فيها.

وأضاف أن مبانيها تمتاز بالطراز التقليدي الساحلي القديم، وتحتوي مباني لها أكثر من مائتي عام على بنائها.

وتابع: تعمل وزارة السياحة حاليًا على إعادة ترميمها وتأهيلها، ولتكون من الأماكن التاريخية؛ لما تشكله من إرث ثقافي واجتماعي لأبناء المنطقة.

وقال "القاضي": إن المملكة العربية السعودية تزخر بموروث حضاري وثقافي وإرث تاريخي يؤكد دورها في الحضارة الإنسانية، حيث تقاطعت على أرضها الكثير من حضارات العالم.

ولفت إلى أن ذلك في إطار العمل الاستراتيجي لتطوير الآثار والمتاحف والموارد الثقافية الأخرى؛ بهدف إخراج هذا التراث الوطني من باطن الأرض ليصبح واقعًا ملموسًا، يستفيد منه الباحثون والمتخصصون؛ لمعرفة دور المملكة في الحضارة الإنسانية.

وقال: أنجز الكثير والكثير في التوعية والتعريف بالآثار وحمايتها وإعادة الاعتبار إليها وتهيئتها والتنقيب عنها وعرضها عالميًّا.

كما تحققت الكثير من الاكتشافات الأثرية المهمة التي أكدت العمق التاريخي والحضاري للمملكة العربية السعودية.

وواصل قائلاً: "تحتضن المملكة العديد من الأماكن التي تستقطب السكّان المحليين لزيارتها والسيّاح القادمين من الخارج فمنها آثار تاريخية في السعودية، قد يعتبرها البعض أنها معالم تاريخية إسلامية تبعًا لما تحمله من تاريخٍ زاخر".

وأوضح أن من أهم المعالم التاريخية والآثار في السعودية والتي لا يزال البعض منها حاضرًا باعتباره مَعْلمًا من معالم السعودية السياحية "مدائن صالح ومدائن شعيب والعلا القديمة والنقوش التاريخية في المدينة المنورة وحائل وذي عين وقرية الفاو والقلاع التاريخية وقرية الفاو".

واختتم حديثه قائلاً: لم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق دون دعم الدولة المباركة وقادتها -حفظهم الله- إذ أصدرت الأنظمة والقرارات والتوجيهات بتسخير كل سبل الدعم لإبراز هذا الموروث الحضاري وحمايته.