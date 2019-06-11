"أمانة الرياض" تُطلق خدمة "فوري بلس" لإصدار الرخص الإنشائية

في مرحلتها الأولى المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية .. لتسهيل الإجراءات

أطلقت أمانة منطقة الرياض، خدمة "فوري بلس" التي تتيح للمكاتب الهندسية المؤهلة إصدار رخصة بناء فورية عن طريق بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية، حيث يقوم المكتب الهندسي بتنفيذ إجراءات إصدار الرخصة مباشرة وفق آلية نظامية مُلزمة وتحت مسؤوليته.

وتشمل خدمة "فوري بلس" في مرحلتها الأولى المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية، وسيكون بإمكان المكاتب الهندسية المؤهلة إصدار وطباعة رخصة إنشائية لتلك النشاطات؛ ليتم بعدها استكمال موافقة الجهات المعنية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ودعم المشاريع الاستثمارية وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص الإنشائية، وسرعة إنجاز المشاريع التنموية، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار.