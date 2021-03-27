في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ٤ مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا، تبدأ من الساعة الـ٨ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ٤ مساء.