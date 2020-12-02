مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

نفّذوا جولات تحت حراسة الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 59 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية تَرَكّزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد، ونفذوا جولات استفزازية.

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02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 01:53 PM

نفّذوا جولات تحت حراسة الاحتلال

مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 59 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية تَرَكّزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد، ونفذوا جولات استفزازية.

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