OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno2 بمنظومة كاميرات رباعية وتقنيات مبتكرة للتصوير

عبدالملك سرور- سبق: أعلنت OPPO إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno2 بفندق أرماني في دبي، حيث تضم السلسلة هاتفي Reno2 وReno2F اللذين يمثلان الإضافة الأحدث إلى سلسلة هواتف Reno، وهما مزودان بالعديد من مزايا التصوير المحسنة، وجاء ذلك بعد ظهور السلسلة في حملة تشويقية تم عرضها على برج خليفة وأذهلت الجمهور الذي تجمع لمشاهدة العرض.

وفي التفاصيل، تأتي قدرات التصوير متعددة المشاهد التي توفرها السلسلة مدعومة بمنظومة كاميرا رباعية تتيح تصوير مقاطع الفيديو بمستوى فائق من الثبات أثناء التنقل بفضل نمط تصوير الفيديو فائق الثبات Ultra Steady Video، وصورًا ليلية فائقة الوضوح حتى في ظل الظروف شديدة الظلمة بفضل نمط Ultra Dark Mode، وميزة التقريب الهجين حتى خمس مرات التي تتيح للمستخدمين تقريب الصورة لدرجة غير مسبوقة.

وبهذه المناسبة، قال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وإفريقيا: "تمثل سلسلة Reno2 مجموعتنا الثانية من المنتجات المتميزة التي أطلقناها في المنطقة تماشيًا مع إستراتيجيتنا الرامية إلى بناء علامة فاخرة بكل معنى الكلمة. ونظرًا لتركيزها على التصوير الفوتوغرافي، تجسد سلسلة Reno2 أحدث تقنيات OPPO المصممة خصيصًا لتلبية تطلعات المستخدمين العصريين من جيل الشباب، إذ تتيح لهم الوصول إلى التقنيات فائقة التطور لاستكشاف العالم من حولهم بزوايا وجوانب جديدة كليًا".

وجاءت عدسة الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل والمزودة بمثبت بصري (OIS) وفتحة غالق بمساحة F/1.7 ومستشعرات كبيرة بحجم 1/2 بوصة إلى جانب تقنية Quad Bayer، وبذلك يمكن لأجهزة Reno2 التقاط أجمل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتتميز هواتف سلسلة Reno2 بكاميرات خلفية تظل مخفية تحت الغطاء الخلفي للهاتف، والمصنوع من الجيل الخامس المتطور لزجاج كورنينج جوريلا.

وتم تزويد سلسلة هواتف Reno2 بشاشة AMOLED بقياس 6.5 بوصة ودقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل. وتشغل الشاشة، المصنوعة من الجيل السادس من زجاج كورنينج جوريلا، 93.1 ٪ من مساحة واجهة الهاتف. أما شاشة Reno2F التي يقل معدل نسبة مساحتها إلى مساحة واجهة الهاتف بجزء بسيط عن 93.1 ٪، فمصنوعة من الجيل الخامس المتين من زجاج كورنينج أوبتيكال آي إم جوريلا Corning Optical Im® Gorilla® .

ويأتي هاتف Reno2 بشاشة Sunlight AMOLED المُحسّنة التي توفر سطوعًا كافيًا حتى في ظروف الإضافة الخارجية الأكثر سطوعًا فضلاً عن إطالة عمر الشاشة بنسبة 50 ٪ وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 6 ٪.

وتقدم سلسلة Reno2 تجربة ألعاب متكاملة بفضل المزايا والتقنيات المحسنة مثل Touch Boost 2.0 وFrame Boost 2.0 وGame Space.

وتتميز أيضًا ببطارية تدوم طويلاً بفضل تقنية الشحن فائق السرعة VOOC Flash Charge 3.0، كما تتمتع سلسلة Reno2 بتقنية الشحن السريع والآمن VOOC 3.0، والتي تستخدم خوارزمية VFC جديدة تُسهم في تقليل وقت شحن آخر 10 % من البطارية عبر مضاعفة سرعة الشحن ذات الجهد المنخفض. وعلاوة على خاصية الشحن السريعة، تم تزويد الهواتف الجديدة ببطارية Reno2 لمنح المستخدمين بطارية تدوم لوقت أطول.

وطرحت OPPO سماعات هاتف طوق الرقبة الجديدة اللاسلكية والعازلة للضجيج Enco Q1، أول سماعات لاسلكية عازلة للضجيج من OPPO، حيث تضم عدة وسادات أذن لتناسب كل الأحجام وطوق حول الرقبة يتماشى مع محيط العنق لمزيد من الراحة والثبات، حيث تتميز سماعات بتصميمها الأنيق والبسيط وهيكلها خفيف الوزن والمريح ومرونتها العالية، ما يوفر تجربة صوتية فائقة ومريحة للمستخدمين. تستخدم السماعات منفذ شحن USB-C، وتعمل البطارية بشكل متواصل لمدة 15 ساعة عند تفعيل خاصية عزل الضجيج ولمدة 22 ساعة عند عدم تشغيل الخاصية.

وستكون هواتف OPPO Reno2 باللون الأسود البراق وأزرق لون المحيط والغروب الوردي والمزودة بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت متاحة بدءًا من 30 أكتوبر في دولة الإمارات بأسعار تبدأ من 1999 درهمًا.

وتتوفر هواتف OPPO Reno2F باللونين الأخضر المزرق والأبيض السماوي والمزودة بذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت في البداية بأسواق دولة الإمارات بدءًا من 30 أكتوبر بأسعار تبدأ من 1499 درهمًا.

وتتوفر سماعات OPPO Enco Q1 اللاسلكية العازلة للضجيج بألوان الأسود الداكن والبرتقالي والأبيض الفضي بدءًا من 30 أكتوبر في دولة الإمارات بأسعار تبدأ من 499 درهمًا.