"جسر الملك فهد" يسجل أعلى رقم عبور شهري للمسافرين في 33 عاماً

"المحيسن": ٣٥ رقماً قياسياً مرجعها تضافر جهود شركاء النجاح الحكوميين

سجّل جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس أعلى رقم عبور للمسافرين منذ افتتاحه في نوفمبر 1986م بعدد 2.918.993 مسافراً بمعدل يومي يزيد على 94 ألف مسافر يومياً، وبزيادة بلغت 4.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت عبور 2.796.287 مسافراً، ناسخاً الرقم الأعلى الذي تم تسجيله خلال الشهر الذي سبقه من نفس العام، والبالغ 2.821.640 مسافراً، وفق إحصائيات جوازات جسر الملك فهد السعودية.

وواصلت أعداد المسافرين تصاعدها بوتيرة عالية خلال هذا العام، شهد معها تسجيل عدد كبير من الأرقام غير المسبوقة، بالتوازي مع التحسن الكبير في أزمنة العبور؛ نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الإدارات العاملة في المملكتين.

ورغم الأعداد المتزايدة في أعداد المسافرين، فقد سجلت معدلات أزمنة العبور خلال شهر أغسطس خلال أوقات الذروة باتجاه البحرين بين الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً مدة 23 وبإتجاه السعودية بين الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل مدة 24 دقيقة.

من جهته، أوضح المهندس عماد المحيسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن النمو الملحوظ في أعداد المسافرين خلال العام 2019 م وتحقيق عدد نحو ٣٥ رقماً قياسياً، قابله تحسن ملحوظ في أزمنة عبور المسافرين، وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد قياساً بالأعوام السابقة.

وأرجع سبب ذلك إلى تضافر جهود شركاء النجاح من كل الإدارات الحكومية العاملة في الجانبين السعودي والبحريني بزيادة القدرة التشغيلية لمسارات إنهاء الإجراءات والتعاون والتنسيق المشترك بين جميع الإدارات العاملة، وعلى مدار الساعة؛ لتيسير عبور الأعداد الكبيرة من المسافرين خاصة في أوقات الذروة.

وبيّن "المحيسن" أن أعلى رقم عبور خلال شهر أغسطس بلغ 117542 مسافراً يوم 3/ 8/ 2019 م، وأدنى رقم عبور بلغ 56700 مسافراً يوم 11/ 8/ 2019 والذي صادف أول أيام عيد الأضحى المبارك وفق إحصائيات جوازات جسر الملك فهد.

وقدم شكره وتقديره لجميع مسؤولي ومنسوبي ومنسوبات القطاعات العاملة بالجانبين ومنسوبي المؤسسة والجهات العاملة معها على ما يبذلونه من جهود ملموسة في خدمة للمسافرين وعلى مدار الساعة يومياً، وفقاً للضوابط الأمنية والإجرائية بتوجيهات القيادتين بالمملكتين حفظهم الله.

يذكر أن أعلى مدة زمنية تم رصدها لإنهاء إجراءات عبور المسافرين خلال شهر أغسطس بلغت 60 دقيقة باتجاه السعودية يوم 3/ 8/ 2019 و68 دقيقة باتجاه البحرين مطلع أغسطس الماضي، كما بلغ أدنى زمن عبور تم تسجيله 8 دقائق باتجاه السعودية يوم 29/ 8/ 2019 و7 دقائق باتجاه البحرين يوم 31/ 8/ 2019.