10 أعوام معاناة تتجدد.. انقطاع متكرر للكهرباء بـ"وادي الحيا" بتهامة قحطان

المرضى والمسنون الذين يستخدمون أجهزةً هم أكثر المتضررين.. والحل مَطلب

يعاني أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان، من انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة، طيلة أيام شهر رمضان المبارك؛ الأمر الذي تَسَبّب في أزمات يعاني منها المواطنون.

وقال نائب اللحام من آل الحسن، يحيى بن ملهوي القحطاني: إن أهالي "وادي الحيا تهامة" يعانون من انقطاع الكهرباء منذ تأسيسه ولمدة تزيد على عشر سنوات؛ وخصوصًا في شهر رمضان، وإن المواطنين متضررون من تلك الانقطاعات المتكررة، التي لم تقم شركة الكهرباء بحلها.

وأشار إلى أن أكثر المتضررين هم المرضى وكبار السن والأطفال الذين يستخدم بعضهم أجهزة تعمل بالكهرباء؛ مطالبًا المسؤولين في شركة الكهرباء بحل تلك الانقطاعات؛ ووضع حد لمعاناة الأهالي.