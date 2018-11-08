وزير العدل يثمّن توجيه الملك بإطلاق سراح السجناء المعسرين بمنطقة حائل

وجه محاكم ودوائر التنفيذ باستكمال الإجراءات النظامية إنفاذاً للأمر الملكي

ثمن وزير العدل، اليوم الخميس، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بمنطقة حائل.

وأعلن الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر تويتر، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد وجه محاكم ودوائر التنفيذ بالمنطقة بسرعة إنفاذ التوجيه الملكي الكريم، واستكمال الإجراءات النظامية بالشراكة مع الجهات المختصة.