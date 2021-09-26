القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 04:12 PM

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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