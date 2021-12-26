أمير تبوك يستقبل عددًا من رجال الأعمال

لبحث الفرص الاستثمارية في المنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، اليوم، بمكتبه بالإمارة؛ عددًا من رجال الأعمال، وفي بداية الاستقبال رحب أمير منطقة تبوك بالجميع، متمنيًا لهم طيب الإقامة بالمنطقة.

ونوه خلال الاستقبال إلى الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع الخاص بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله - مؤكدًا على الدور الهام للقطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز النشاط الاقتصادي. وناقش أمير تبوك مع رجال الأعمال الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة في مختلف المجالات، مؤكدًا أنهم سيجدون بإذن الله كل الدعم وتقديم كافة التسهيلات لهم، مشيرًا إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من خلال مشروعات نيوم وأمالا والبحر الأحمر من فرص استثمارية وتدريبية ووظيفية لأبناء وبنات الوطن، التي سوف تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.

من جهتهم أعرب رجال الأعمال عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى توجيهاته الرامية لتعزيز دور قطاع الأعمال بالمنطقة، مشيدين بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.