ظهر بهيئة غير مألوفة واختبأ بأماكن مجهولة.. شرطة الباحة تطيح بشاب أثار الهلع بين المواطنين

"آل طراد": الجهات الأمنية تابعت المتداول في وسائل التواصل.. اتخذت الإجراءات لإحالته إلى النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة في مدينة الباحة والاختباء في أماكن مجهولة.

وقال "آل طراد": تمكنت الشرطة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

44

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 04:04 PM

"آل طراد": الجهات الأمنية تابعت المتداول في وسائل التواصل.. اتخذت الإجراءات لإحالته إلى النيابة

ظهر بهيئة غير مألوفة واختبأ بأماكن مجهولة.. شرطة الباحة تطيح بشاب أثار الهلع بين المواطنين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

9 17,283

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة في مدينة الباحة والاختباء في أماكن مجهولة.

وقال "آل طراد": تمكنت الشرطة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020