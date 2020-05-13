"السياحة" و"النقل الجوي" يتوقعان انخفاض سائحي الدول العربية بـ40%

مع تراجع الإيرادات إلى 28 مليار دولار.. بسبب تأثيرات جائحة "كورونا"

كشف التقرير الصادر عن المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي أنه من المتوقع انخفاض عدد السائحين من وإلى العالم العربي بنسبة ٤٠٪ خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مع تراجع في الإيرادات قد يصل إلى نحو ٢٨ مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى انخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بنحو ٦٥ مليار دولار.

وقال التقرير: منظمة الطيران المدني الدولية شكلت فريقاً من ١٤ دولة عضواً بالمنظمة؛ لوضع التدابير الرئيسة لحماية صحة الركاب والعاملين في مجال الطيران؛ اتساقاً مع المعايير الصحية العالمية؛ للمساعدة في إعادة إطلاق الرحلات الجوية وتعافي قطاع الطيران.

وأضاف: على الرغم من توقف حركة المسافرين فقد قامت بعض الدول بإجلاء رعاياها عبر رحلات جوية عارضة، ووضعت معايير صحية موصى بها من منظمة الصحة العالمية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية؛ لحماية العاملين واطقم الطائرات والمسافرين على متن تلك الرحلات.

وأشار التقرير إلى تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة والسفر في العالم العربي وتوقع أن تتراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج الإجمالي للعالم العربي في عام 2020 بنحو 126 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالعام 2019، مما يعرّض حوالي 4 ملايين وظيفة للخطر بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار في قطاع السياحة والسفر في العالم العربي بـ25.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019.

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة الدولية بين 50 إلى 60 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

وأضاف التقرير: بالنسبة لتأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران في العالم العربي فقد بدأت المقاعد المعروضة من وإلى العالم العربي في التعافي في الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2020، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2019 حيث انخفض إجمالي المقاعد المعروضة بنسبة 72.3 % على أساس سنوي مقارنة بانخفاض سنوي بلغ 79.3 % ومن المتوقع انخفاض عدد المسافرين من وإلى وداخل العالم العربي بنسبة 40 % في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

وأردف: من المتوقع أن يصل إجمالي التراجع في إيرادات المسافرين في العالم العربي بـ28 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، كما يتوقع أن تنخفض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بمقدار 65 مليار دولار أمريكي في العام 2020.