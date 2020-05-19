"وزارة الحج" تعلن مغادرة معتمري نيجيريا إلى وطنهم

بإشراف عدة جهات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة

أعلنت وزارة الحج والعمرة مغادرة معتمري جمهورية نيجيريا على متن رحلة الخطوط السعودية إلى وطنهم.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: مغادرة معتمري جمهورية نيجيريا على متن رحلة الخطوط السعودية إلى وطنهم بإشراف وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والجوازات والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.