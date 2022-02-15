الإمارات.. الشرطة تُعيد 18 مليون درهم لضحايا الاحتيال المالي الإلكتروني

دعت إلى توخي الحذر بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص مجهول

‏‎أعادت شرطة أبو ظبي، 18 مليون درهم من محتالي النصب الهاتفي والجرائم الإلكترونية، إلى الضحايا؛ من خلال مركز التواصل بقطاع الأمن الجنائي الذي يتلقى بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك ويضم عدة بنوك محلية.

ودعت شرطة أبو ظبي الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص مجهول، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية، أو رقم الهوية الإماراتية، أو أية معلومات شخصية.

وأكدت وفق وكالة الأنباء الرسمية "وام"، اهتمامها المستمر بتعزيز توعية المجتمع بمخاطر النصب الهاتفي والإلكتروني؛ في ظل تنامي عدد ضحايا النصب الهاتفي والإلكتروني من خلال حملاتها التوعوية المتضمنة العديد من الفعاليات والأنشطة، وتشمل منصاتها عبر التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمجالس المجتمعية وعبر أجهزة الصراف الآلي وإرسال الرسائل النصية وغيرها، ومخاطبة كافة شرائح المجتمع باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.

وأوضحت أن الإطاحة بالمحتالين لا تكتمل إلا بتكاتف المجتمع؛ إذ يتوجب على الجمهور عدم الدخول أو الضغط في أجهزتهم الذكية على الروابط مجهولة المصدر.

وحثت الجمهور على الإبلاغ عند تعرضهم لعمليات احتيالية عن طريق الرقم المجاني 8002626، أو بواسطة الرسائل النصية على 2828، أو عبر البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، أو من خلال تطبيقها الذكي؛ مؤكدة أنه يتم التعامل مع هذا النوع من البلاغات بسرية تامة.