"شرطة الرياض" تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (8) مقيمين وآخر مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في السطو على المحال التجارية وسرقة أموال من داخلها، وذلك باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.