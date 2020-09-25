بعد إسقاط "الوحدة".. "مضر" يتوج بكأس سلطان بن فهد لكرة اليد

اللقب الثاني في تاريخه

حقق فريق مضر كأس بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد، الجمعة، عقب تفوقه على فريق الوحدة بنتيجة 30- 24، في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهم على صالة وزارة الرياضة بجدة.

وحجز مضر مقعدًا أساسيًّا في بطولة النخبة بصفته بطلًا للكأس؛ فيما يعتبر هذا اللقب هو الثاني لفريق مضر في سجل بطولة الكأس منذ انطلاقتها بالموسم الرياضي 1978- 1979؛ حيث حصل على لقبه الأول في الموسم الرياضي 2013- 2014.

كأس بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد فريق مضر

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25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 08:10 PM

اللقب الثاني في تاريخه

بعد إسقاط "الوحدة".. "مضر" يتوج بكأس سلطان بن فهد لكرة اليد

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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حقق فريق مضر كأس بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد، الجمعة، عقب تفوقه على فريق الوحدة بنتيجة 30- 24، في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهم على صالة وزارة الرياضة بجدة.

وحجز مضر مقعدًا أساسيًّا في بطولة النخبة بصفته بطلًا للكأس؛ فيما يعتبر هذا اللقب هو الثاني لفريق مضر في سجل بطولة الكأس منذ انطلاقتها بالموسم الرياضي 1978- 1979؛ حيث حصل على لقبه الأول في الموسم الرياضي 2013- 2014.

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كأس بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد فريق مضر

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