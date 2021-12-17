نادي جدة لليخوت.. استعدادات لأنشطة أول مرسى من نوعه على البحر الأحمر

المشروع يوفر تجارب فريدة تجاري مثيلاتها عالميًا.. متمتعًا بحزمة من المميزات

تتواصل وتيرة الأعمال بنادي جدة لليخوت بناءً على المراحل الزمنية المقررة؛ لتعلن عند اكتمالها مطلع مارس 2022م القادم، انطلاق مختلف الأنشطة البحرية في أول مرسى من نوعه على ساحل البحر الأحمر المتفرد بموقعه الاستراتيجي، ضمن حزمة من البرامج لدعم قطاع السياحة البحرية وثقافة الترفيه، مع العمل على التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويضفي المشروع، وهو على مساحة 112 ألف متر مربع، رؤية وهندسة جمالية على امتداد الواجهة البحرية بجدة، روعي في تصميمه استيعاب اليخوت الضخمة بأطوال تتجاوز 120 متراً، ضمن بيئة عالمية المستوى، فضلاً عن تقديمه لخدمات إبحار مثالية، وجملة ومن الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية الفريدة .

ويأتي تنفيذ هذا المشروع بإشراف وإدارة موسم جدة، بالتماشي مع نمط الحياة العصرية من خلال توفير تجارب فريدة تجاري مثيلاتها عالمياً كمنصة جديدة رئيسة لتطوير السياحة البحرية بالمملكة.

وفي ظلّ تكامل عناصر مشروع نادي جدة لليخوت؛ يضيف ميزة نسبية لمحافظة جدة، حيث سيكون الميناء الرئيس لدخول اليخوت إلى المملكة من مختلف دول العالم ومرساً لها، ومحطة توقف في منتصف الطريق لإبحار اليخوت من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.

ويتمتع المشروع بقربه من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ومركز المدينة، فيما ستعزز هوية البيئة المستلهمة من ثقافة المجتمع البحرية من عناصر جودة الحياة ومساحة لنوعية من الأنشطة المثيرة والإبحار إلى العديد من المواقع والمرافق الترفيهية.

وتتنوع الخيارات باكتمال نادي جدة لليخوت بما يثري المنتج السياحي السعودي عبر تنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية في مختلف مرافقه التي تشمل المارينا، والممشى الخشبي، الخدمات الفندقية الراقية، والمركز الصحي، ومركز رجال الأعمال، وصالات الاحتفالات، والفعاليات الاجتماعية، والمحال التجارية، والمطاعم المختلفة، وسط أجواء استثنائية، وتجربة تسوّق ممتعة في المتاجر العالمية.