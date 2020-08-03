السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386

من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 مصاباً.

وأوضحت في بيان صادر أن 63 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشفاء إلى 6901، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 211 شخصاً، ويتابع 3273 من المصابين علاجهم في المشافي.