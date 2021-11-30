شاهد وثيقة الـ54 عاماً.. نداء الملك فيصل لجمع التبرعات للاجئي فلسطين بالأردن

نشرتها "الدارة" وتعود لعام 1967م تحمل حثًا مباشرًا للمواطنين للتبرّع لإخوانهم

تحت عنوان وثائق تاريخية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، إحدى وثائق مركز الوثائق والمعلومات التاريخية تعود للعام 1967م، الموافق 1387 هجرية والتي تحوي إعلانًا لجمع التبرعات من المواطنين للاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وجاءت الوثيقة التي تعود لأكثر من 54 عامًا استجابة لنداء الملك فيصل بن عبدالعزيز وقتها.